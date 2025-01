Danni alluvionali, Casella (AVS): “Pronti a collaborare per mettere in sicurezza la Piana di Albenga”

Un’ interrogazione al presidente regionale Marco Bucci, per chiedere di difendere la Piana di Albenga dagli allagamenti. È il primo atto del 2025 del consigliere regionale Jan Casella (AVS). Il tema dei danni alluvionali sarà discusso nel Consiglio regionale ligure nella seduta di martedì 7 gennaio.

“Il problema delle inondazioni affligge da sempre la Piana di Albenga. Nonostante l’impegno delle amministrazioni locali, le aziende agricole, commerciali e artigianali subiscono perdite ricorrenti, che hanno già costretto alcune imprese a chiudere i battenti. Il problema riguarda anche le abitazioni private, costringendo i cittadini a vivere in uno stato di perenne preoccupazione. Nel 2024, tra settembre e ottobre, la pianura tra Albenga e Ceriale è stata colpita in tre occasioni”, ricorda Jan Casella.

“La Piana di Albenga è il principale distretto agricolo della Liguria. Ospita centinaia di aziende del settore primario e dell’indotto commerciale, in cui lavorano migliaia di persone. È il momento di proteggere queste imprese dal pericolo di danni economici e i residenti dai rischi per la loro incolumità”, dichiara il consigliere regionale di AVS.

“Dal confronto con esperti del settore idrogeologico, è emersa la possibilità di creare una rete di vasche e bacini artificiali per la raccolta per le piogge, dove convogliare le precipitazioni nelle fasi iniziali dei nubifragi. Questo sistema capillare avrebbe tempi di realizzazione più rapidi rispetto al potenziamento dei canali di smaltimento: un’opera altrettanto necessaria, per la quale servono però finanziamenti molto più consistenti”, rimarca Jan Casella.

E sottolinea: “Le nuove vasche di raccolta, unite a interventi per mitigare l’impermeabilizzazione del terreno, sarebbero utili anche per contrastare la siccità e arginare l’avanzamento del cuneo salino. Il presidente Marco Bucci ha mostrato più volte la disponibilità a collaborare per trovare una soluzione definitiva ai problemi alluvionali della Piana. Nel Consiglio regionale di martedì, chiederemo al presidente e alla giunta regionale con quali modi e tempi intendono attivarsi per arrivare a una piena riorganizzazione idraulica di quest’area, strategica per l’economia ligure”.