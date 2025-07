Ubriaco minaccia il titolare dei bagni e spintona i vigili: arrestato

Si è presentato nello stabilimento balneare ubriaco e ha iniziato a minacciare il titolare.

È successo ieri pomeriggio, intorno alle 16, a Finale con l'uomo, un trentacinquenne piemontese, in preda ai fumi dell'alcol, che ha iniziato ad andare in escandescenza pare per un litigio scattato per futili motivi.

La prima pattuglia giunta sul posto si è trovata di fronte l'uomo in preda a violenti scatti d'ira, probabilmente indotti da qualche bicchiere di troppo e dalla giornata torrida. Cercando inizialmente di ricondurre a ragione l'uomo, ben presto gli agenti hanno dovuto affrontare una situazione ben diversa, fatta di insulti al personale in divisa e volenza fisica, circostanza che ha reso necessario bloccare a terra il soggetto, anche per evitare ulteriori conseguenze considerato l'elevato numero di bagnanti presenti.

Condotto negli gli uffici di Via Ghiglieri il trentacinquenne ha continuato a dare in escandescenze, danneggiando gravemente un ufficio della Polizia Locale e obbligando gli agenti ad agire con estrema decisione per bloccarlo; il "turista" è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per resistenza, minacce e danneggiamento, quindi è stato trasferito nella camera di sicurezza del comando Polizia Locale di Savona.

Processato in mattinata con rito direttissimo, nei confronti dell'uomo (con precedenti per guida in stato d'ebbrezza) è stata pronunciata condanna a nove mesi di reclusione, con obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria nel Comune di residenza.

Dell'accaduto è stato informato il Pubblico Ministero di turno Claudio Martini.