Alassio, un lettore scrive: “Casetta di Babbo Natale tolta dal Comune all’associazione Borgo Barusso”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera firmata da un cittadino di Alassio

“Caro Babbo Natale,



All'ombra del Muretto di Alassio ogni occasione è buona per offrire spunti di riflessione e anche queste Festività Natalizie appena trascorse offrono spunti interessanti.



Si comincia con la ‘Casetta di Babbo Natale’ di proprietà dell'Associazione Borgo Barusso, comprata, costruita, smontata e immagazzinata a cura delle attività del Borgo, che tradizionalmente faceva bella mostra di sé in Piazza Airaldi Durante, per intenderci davanti alle poste. Lo scorso Natale, nel 2023, dal Borgo era stata data provvisoriamente in uso al Comune ma poi, a feste finite, era tornata nel capannone privato che la custodisce.



Quest'anno le attività del Borgo Barusso avrebbero voluto sistemarla nuovamente in Piazza Airaldi Durante, collocazione per cui era stata acquistata e per questo motivo, già ad ottobre, i rappresentanti del Borgo avevano incontrato in Comune il vice sindaco Angelo Galtieri che li aveva rassicurati sul fatto che non ci sarebbero stati problemi e che anzi il comune avrebbe fornito alla Piazza, autentico biglietto da visita di Borgo Barusso, altri addobbi ed eventi di animazione.



Quindi tutto tranquillo e un Natale che si prospettava per il Borgo ricco di attrattive. Ma in prossimità delle feste il colpo di scena: il rappresentante di una società che gestisce per il Comune le attività natalizie, e non solo, punta i piedi e vuole la ‘Casetta di Babbo Natale’ in Piazza Matteotti, quella di Balzola, e punta i piedi in maniera talmente energica da non permettere loro il contrario!

Ci si chiede quali sarebbero state le conseguenze. Ricatti? Minacce? Chissà, ma il dubbio rimane.



I rappresentanti del Borgo, in ogni caso, increduli e spiazzati, si ritrovano a dover consegnare per forza la casetta al Comune, ritrovandosi soltanto, come addobbi, con una mezza stella di Natale al fondo di Via Diaz e con un misero albero di Natale, pertanto già di proprietà del Borgo e non ceduto dal Comune, in piazza Airaldi Durante.



Si vuole guardare il lato positivo? Allo sfortunato Borgo Barusso è andata sempre meglio del Natale 2023 dove era stato degnato della presenza delle luminarie soltanto al 29 di dicembre.



Ma tornando a Natale 2024, dall'inizio delle feste la ‘Casetta di Babbo Natale’ troneggia in Piazza Matteotti, dentro un Babbo Natale sorride ai bambini e mostra ai genitori il listino prezzi:



Formato foto 10 euro;

Formato calendario 15 euro;

Formato calendario 20 euro;

Ogni copia 5 euro.



Naturalmente non si mette in dubbio che l'incasso di tale iniziativa sia totalmente devoluto in beneficenza e neanche un centesimo resti nelle tasche della società precedentemente nominata. Ma ci si domanda: quale sarà il listino prezzi della Befana?

Intanto, si auspica che per Natale 2025 saremo tutti più buoni”.