La ferramenta “Da Luigina - Moreno Silvano” spegne 60 candeline, il sindaco “Un simbolo ad Andora”

“Congratulazioni alla ferramenta “Da Luigina - Moreno Silvano” per i 60 anni di attività”. Il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha fatto visita ai titolari del negozio che ha raggiunto questo importante traguardo.

“Da quel lontano 1964, quando Luigina Sturaro e Giuseppe Moreno aprirono il primo punto vendita sulla via Aurelia, questa attività è diventata un punto di riferimento per generazioni di clienti, con il celebre motto: ‘Vai da Luigina che han di tutto!’ come ci ricorda Mario Vassallo nel suo sito Andora nel tempo – afferma il primo cittadino andorese -. Grazie al lavoro instancabile e alla visione innovativa, il ferramenta ha continuato a crescere e trasformarsi in sintonia con le esigenze della clientela, con immutato successo anche grazie a Luciano e Silvano quest’ultimo a tutt’oggi alla guida dell’attività insieme alla figlia Carlotta”.

“Dopo sei decenni, questo negozio rappresenta non solo un’eccellenza commerciale, ma anche un simbolo della comunità andorese – conclude -. Un caloroso augurio per questo importante traguardo e per un futuro ancora ricco di successi”.