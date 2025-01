Savona, una lettrice scrive al direttore: “Villapiana versa in stato di incuria e abbandono, provo forte amarezza”

Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice di Savonanews un messaggio che pubblichiamo integralmente qui di seguito.

“Sono una cittadina savonese residente da quasi venti anni nel quartiere di Villapiana e vi scrivo con grande e forte amarezza per testimoniare l’estremo stato di incuria e abbandono in cui versa la zona della città appena citata.

Non solo vi sono alcune aree che diventano periodicamente discariche a cielo aperto con abbandono di rifiuti ingombranti che lambiscono i marciapiedi, ma il ‘ciarpame’ regna sovrano anche e soprattutto all'interno delle aree verdi del quartiere.

Mi riferisco, nello specifico, ai giardini pubblici antistanti l’edificio scolastico che ospita l'Istituto Comprensivo Savona 1 don Andrea Gallo: sono una insegnante in servizio in questo plesso e i nostri bambini, all' uscita da scuola, trascorrono qualche ora al loro interno.

Totale assenza di manto erboso, rifiuti, ma soprattutto deiezioni canine in numerosissimi punti. Assisto puntualmente tra le sei e mezza e le sette del mattino al passaggio di cani al guinzaglio e molte volte anche privi, con relativi proprietari bifolchi che non raccolgono gli escrementi lasciati.

Tale prassi continua indisturbata anche durante la restante parte della giornata.

L' aerea è tappezzata da cartelli che vietano di condurre gli animali, ma pochissimi se ne curano.

È davvero una sofferenza vivere in un quartiere in cui il degrado così drammatico regna sovrano”.