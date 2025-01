Rinviato il Lunapark Disability Day a Savona: le giostre aspettano temperature più miti

L'iniziativa, inizialmente prevista per la mattina del 6 gennaio, è stata posticipata a data da destinarsi. "Insieme ai giostrai, alla vicesindaco Elisa Di Padova, all'assessore Rossello, alla Croce d'Oro Albissola Marina e a Jetski Therapy, abbiamo deciso di rinviare l'evento per garantire il benessere di tutti i partecipanti", spiega Incorvaia. "Non appena le temperature si rialzeranno, magari già il prossimo weekend, riprenderemo a far divertire i nostri ragazzi".