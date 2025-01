Muore nella sua abitazione a Rocchetta Cairo: rilevato monossido di carbonio nell’ambiente

Una mattinata tragica quella di oggi a Rocchetta Cairo, dove un’abitazione è stata teatro di una sospetta fuga di monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 9,30. Sul posto sono intervenuti con prontezza i sanitari del 118, i militi della Croce Bianca di Dego e una squadra di vigili del fuoco di Cairo Montenotte.

All’interno dell’abitazione è stato trovato un uomo di 97 anni in vita e perfettamente cosciente. Tuttavia, poco dopo, l'anziano ha accusato un malore improvviso davanti a testimoni. Nonostante l’intervento immediato, la vittima non è sopravvissuta.

Le cause del decesso sono ancora da accertare. Secondo le prime informazioni, si sta valutando se sia avvenuto per inalazione di monossido di carbonio o per un malore indipendente. I rilievi effettuati nell’abitazione dall’infermiere del 118 e dai vigili del fuoco hanno rilevato un’elevata concentrazione di monossido di carbonio nell’ambiente.