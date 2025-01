Albenga celebra la Giornata della Bandiera Italiana e il cambio del vessillo cittadino

Questa mattina, 7 gennaio, Piazza San Michele ad Albenga si è vestita di tricolore in occasione della Giornata Internazionale della Bandiera Italiana. L’evento ha visto una breve ma significativa cerimonia, seguita dalla tradizionale sostituzione della bandiera della città di Albenga sulla Torre Malasemenza, a cura del Corpo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga.

La celebrazione, presentata dal consigliere Antonio Caviglia, ha avuto il saluto iniziale dell’assessore Mauro Vannucci, che ha indossato la fascia tricolore in rappresentanza del sindaco Riccardo Tomatis. È intervenuto anche il presidente del consiglio di amministrazione, Alberto Passino, sottolineando insieme ai colleghi l’importanza del Tricolore come simbolo dell’unità nazionale e della libertà, auspicando una maggiore consapevolezza e risalto verso questa ricorrenza. L’oratore ufficiale della giornata, il professor Gianni Ballabio, ha ribadito il valore storico e patriottico della bandiera italiana.

La giornata è stata istituita dalla legge n. 671 del 31 dicembre 1996 per celebrare il bicentenario della nascita della Bandiera Italiana, avvenuta ufficialmente il 7 gennaio 1797 con la proclamazione della Repubblica Cispadana. Il Tricolore, con i suoi colori verde, bianco e rosso, rappresenta non solo speranza, fede e amor di patria, ma anche il sacrificio di chi ha lottato per l’unità d’Italia. Nel 1947, il Tricolore venne sancito come Bandiera ufficiale della Repubblica Italiana dall’articolo 12 della Costituzione, divenendo così un simbolo fondamentale della nostra identità nazionale.

Oltre alla celebrazione della Bandiera Italiana, Albenga ha festeggiato la propria identità con il cambio del bandierone cittadino, sulla Torre Malasemenza. Nel 2024, la bandiera di Albenga ha compiuto 920 anni. Con il cambio del vessillo dello scorso anno, si era aperto ufficialmente l’anno celebrativo, che ha visto la città protagonista di eventi e iniziative culturali per omaggiare la sua lunga storia.

Si è poi proseguito alla benedizione impartita dal vicario della diocesi della bandiera della città di Albenga, seguita dall’issamento sulla Torre Malasemenza ad opera dei Vigili del Fuoco, che hanno regalato al pubblico presente un momento emozionante e simbolico.

A sottolineare il valore educativo della giornata, sono stati coinvolti gli alunni dell’Istituto Agrario di Albenga, che hanno letto alcuni brani dedicati. Le scolaresche presenti in piazza San Michele hanno intonato l’inno nazionale.