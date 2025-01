Albissola, restyling campi da tennis e rifacimento area verde: il TC Alba Docilia presenta un progetto per l'impianto di via Garbarino

Un progetto di fattibilità tecnico economica per la rigenerazione e l'ammodernamento dell'impianto sportivo tennis e parco pubblico.

A presentarlo la società A.S.D Tennis Club Alba Docilia che ha in gestione dal 2019 la struttura ad Albissola Marina di via Garbarino.

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione e ammodernamento dell’impianto preesistente che attualmente presenta elementi di criticità e diffuso invecchiamento e soprattutto un più generale obiettivo di rafforzamento della funzione educativa e sociale nello sport, attraverso lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva del gioco del tennis nell’area urbana del comune albissolese.

Attualmente sono presenti due campi da tennis in terra rossa realizzati alla fine degli anni '50 che dovranno essere rifatti, illuminazione parzialmente a led e a fianco di uno dei due campi è collocata una tribuna creata da pochi anni. E inoltre pesente un fabbricato in legno destinato a club house, tre spogliatoi con docce e un servizio igienico che saranno sostituiti e un locale di servizio e deposito attrezzature.

Il parco dove sono posizionate piante di magnolia risulta essere spoglio e privo di vegetazione spontanea, con vialetti che necessitano di una risistemazione.

Con l'amministrazione sarà sottoscritto un impegno quinquennale per mettere a disposizione gratuitamente delle scuole elementari e medie almeno 4 ore settimanali con la presenza di un maestro per la formazione e l'avviamento al gioco del tenni degli alunni durante l'anno scolastico.

Il progetto prevede una spesa di circa 45mila euro.

La pubblicazione del progetto della società durerà quindici giorni consecutivi durante i quali Associazioni Sportive o Società sportive potranno eventualmente manifestare interesse alla realizzazione del progetto. Nel caso in cui non dovesse essere inviata nessuna manifestazione di interesse oltre quella del soggetto promotore la concessione verrà affidata allo stesso per una durata proporzionale al valore dell’intervento e comunque per non meno di cinque anni.