No della Regione al rigassificatore, vicepresidente Piana: "La tutela del territorio è al primo posto"

“La decisione del Consiglio regionale della Liguria di dire NO al trasferimento del rigassificatore Golar Tundra a Vado Ligure, conferma e rafforza la posizione da me già espressa quando ero presidente ad interim della Regione. Un atto di coerenza e di rispetto verso le comunità locali, i sindaci e le amministrazioni del territorio savonese, che fin da subito hanno manifestato la loro contrarietà al progetto. Come ribadito anche in passato, il rigassificatore non risponde alle esigenze della Liguria e non rappresenta una priorità per il Paese, come anche confermato dal governo centrale. Non possiamo permetterci di investire risorse ingenti in un’opera che non trova giustificazione né sotto il profilo economico né sotto quello strategico”.