La procreazione assistita entra nei Livelli Essenziali di Assistenza: in Liguria solo 5 centri nessuno nel Savonese

La PMA è stata aggiunta, insieme ad altre prestazioni, al Nomenclatore, l'elenco delle prestazioni, approvato in Conferenza Stato-Regioni e a carico del Servizio Sanitario Nazionale dal 30 dicembre 2024.

Per la Procreazione medicalmente assistita, il decreto stabilisce che dovranno essere applicate le tariffe attualmente in vigore in Emilia-Romagna, comprendendo tutte le fasi del processo assistenziale.