La Regione dice no al rigassificatore, il Sindaco Russo tiene alta l'attenzione: "Il tempo scorre e nulla deve essere dato per scontato"

"E' un atto molto importante e significativo per il quale voglio ringraziare i consiglieri regionali che l'hanno promosso, in particolare Roberto Arboscello che fin dall'inizio si batte in Consiglio Regionale per questa causa - ha detto il primo cittadino di Savona - Come sindaco sono soddisfatto che, finalmente, la Regione sostenga in maniera formale una causa che qui viene portata avanti fin dall'inizio con grande compattezza e impegno da tutti i soggetti del territorio, esprimendo una posizione che ha sempre guardato lontano e non soltanto ai propri interessi particolari. A chi ha sostenuto questa posizione fin dall'inizio fa piacere prendere atto che coloro che inizialmente l'avversavano oggi la condividano".