Influenza Point: restano aperti nei fine settimana del mese di gennaio

Gli ambulatori per codici minori, attivi nel periodo delle festività con 325 accessi registrati tra il mese di dicembre e l’Epifania, continueranno a garantire il servizio per tutto il mese di gennaio.

Le aperture sono previste nei fine settimana, mantenendo gli stessi orari e le sedi attuali.

Gli "Influenza Point" saranno quindi operativi nelle seguenti giornate di 11-12, 18-19, 25-26 gennaio. Le sedi rimarranno invariate rispetto a quelle natalizie:

Pietra Ligure – Ospedale Santa Corona

dalle 14:00 alle 20:00

Savona – Ospedale San Paolo

dalle 14:00 alle 20:00



Albenga – Ospedale Santa Maria Misericordia

dalle 14:00 alle 20:00

Varazze – Studio medico Ebinobi (via Carattino, 39)

dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

Alassio – Alassio Salute (vico della Chiusetta, 14)

dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00

È utile ricordare che Il servizio è dedicato alla gestione di casi a bassa complessità, ovvero problemi sanitari di lieve entità, come ferite superficiali, irritazioni cutanee, medicazioni e altre prestazioni infermieristiche, ed è rivolto in particolare a coloro che presentano sintomi influenzali tipici della stagione invernale. Grazie all'utilizzo degli Influenza Point, la cittadinanza può usufruire di un servizio rapido e mirato, contribuendo nello stesso tempo a ridurre i tempi di attesa al Pronto Soccorso.

Sono stati 3.341 gli accessi registrati dal 7 dicembre agli “Influenza Point” di tutta la Liguria (442 in Asl 1, 325 in Asl 2, 1277 in Asl 3, 475 in Asl 4, 822 in Asl 5), presso gli ambulatori dedicati e gli studi medici aperti eccezionalmente nei giorni festivi. Gli ambulatori resteranno aperti anche nei prossimi tre weekend: 11-12 gennaio, 18-19 gennaio, 25-26 gennaio.

"Considerato l’importante afflusso negli Influenza Point che si è registrato in questo mese - spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - abbiamo deciso di prolungare l’accordo con i medici di medicina generale per tutto il mese di gennaio. In questo modo i Pronto Soccorso verranno sgravati da un ulteriore stress, soprattutto ora che ci stiamo avviando verso il picco influenzale. Desidero ringraziare i medici che in queste festività hanno prestato servizio presso gli ambulatori, continuando a lavorare per aiutare chi in quest’ultimo mese è stato colpito dall’influenza e magari è andato incontro a qualche complicazione”.