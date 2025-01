Alassio, deflettori e specchietti nel mirino dei vandali: indagini in corso

Deflettori e specchietti retrovisori di auto parcheggiate nel mirino dei vandali, ad Alassio.

L'ultimo episodio segnalato è di qualche notte fa, quando un'auto parcheggiata lungo la via Aurelia, ai piedi della scritta “Alassio” con i pesciolini di Mario Berrino, simbolo della città, è stata presa a sassate, frantumando il vetro.

Nelle ultime settimane, diversi casi di vetri infranti a sassate sono stati segnalati, soprattutto in zone collinari prive di videosorveglianza. Via Eduard Elgar, Parco Fuor del Vento e San Rocco, ad Alassio, sono state teatro di episodi simili, ma eventi analoghi sarebbero avvenuti anche in altre zone.

Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se ci sia un unico responsabile o un gruppo e lavorano per identificarli.

Le indagini sono rese più difficili dalla mancata denuncia tempestiva di alcuni episodi, privando gli inquirenti di elementi utili per risalire ai colpevoli.