Albissola Marina: il 28 gennaio una serata esplorando i profumi e i sapori della Sardegna con la chef Tiziana Piras

Il 28 gennaio, la Pignatta Rossa Artrattoria di Albissola apre le sue porte a una serata dedicata ai sapori autentici della Sardegna, con un menù speciale curato dalla bravissima chef Tiziana Piras. Questa iniziativa segna il ritorno del ciclo delle serate a tema, con un evento che vuole essere un omaggio alle tradizioni gastronomiche della terra natale della chef, un luogo ricco di storia e cultura culinaria.

Il motto “Cibo per il corpo e Arte per lo spirito” risuona forte in questa accogliente Artrattoria, dove la passione per la cucina si unisce all’arte e dove ogni piatto racconta una storia e ogni morso è un’esperienza da condividere. La chef Tiziana Piras porta in tavola ricette tradizionali e ingredienti di grande eccellenza, creando un connubio perfetto tra innovazione e tradizione.

Ecco il menù che delizierà i vostri palati con i piatti che saranno accompagnati dai racconti del giornalista Claudio Porchia:

- Millefoglie di pane Carasau con Bottarga, primo sale di pecora e pomodorini secchi: un antipasto che evoca l’essenza della Sardegna, con la croccantezza del pane Carasau e la sapidità della Bottarga.

- Fregola risottata con zafferano, basilico, pomodoro e scaglie di pecorino: un primo piatto ricco di sapori, dove la fregola incontra la delicatezza dello zafferano e il carattere del pecorino sardo.

- Maialino al forno con patate: un secondo piatto che celebra l’arte di cucinare la carne, con una preparazione lenta e attenta che rende il maialino tenero e saporito.

- Seadas calde con miele: un dolce tradizionale, dove il gusto intenso del formaggio incontra la dolcezza del miele, per un finale perfetto.

E per finire un bicchierino di Mirto rosso: un liquore aromatico, che regala un tocco di freschezza e il ricordo delle essenze della macchia mediterranea.

Inclusi nel prezzo di 48 euro a persona, vi saranno offerti anche deliziosi Vermentino o vino rosso sardo (una bottiglia ogni 4 persone), insieme a caffè e acqua.

I posti sono limitati, quindi non perdete l’occasione di partecipare a questa esperienza culinaria unica, prenotando al numero 349.5465722.

La Pignatta Rossa si trova ad Albissola Marina in via Italia al numero 55. Un luogo in cui l’atmosfera calda e accogliente si sposa perfettamente con un menù che celebra l'autenticità della cucina sarda.

Da mettere in agenda!!!