Savona, convenzione tra Comune e Fondazione l'Ancora per il progetto di autonomia rivolto a persone disabili

Sarà la Fondazione l'Ancora a gestire il progetto "Inclusione e Coesione" finanziato da Pnrr incentrato su interventi per il miglioramento dei servizi sociali, il sostegno alle categorie vulnerabili e l'integrazione socio-lavorativa. Capofila del progetto è il Distretto Sociosanitario. L'investimento, di 536.249 euro, in particolare è dedicato a "Percorsi di autonomia per persone con disabilità".