Albenga, ritardi nei referti degli esami, un cittadino: "Mancano i reagenti, inaccettabile". Asl2: "Problema risolto, sono in consegna"

“Ho fatto un esame di una certa rilevanza prima di Natale, necessario per confermare o modificare una terapia, ma non ho ancora ricevuto i referti, che avrebbero dovuto essere consegnati giorni prima della fine dell’anno – lamenta un cittadino -. Abbiamo saputo che in ospedale sono rimasti senza reagenti. Riflettendo, sono due le possibilità: o è un modo per indirizzarci ai privati, oppure, nella migliore delle ipotesi, c’è una grave mancanza di organizzazione. Non si può davvero rischiare di restare senza materiali così importanti”.