Carenza di medici, l'Asl2 proroga i contratti a 14 specializzandi fino a metà anno

L’ASL2 Liguria ha prorogato fino a metà anno l'incarico temporaneo a 14 medici specializzandi per far fronte alle carenze di personale dei reparti.

Questa misura, era stata inizialmente pensata per far fronte alle esigenze straordinarie derivate dalla pandemia, e permette all'azienda sanitaria di "rafforzare strutturalmente i Servizi Sanitari Regionali, anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da Covid-19, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio".