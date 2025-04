Finale Ligure e Loano, a fine maggio due medici di famiglia lasciano l'incarico per il pensionamento

Due medici di medicina generale storici del Ponente savonese si preparano ad andare in pensione entro la fine di maggio. Si tratta del dottor Pier Angelo Viale, in servizio a Finale Ligure, e del dottor Gianluigi Bocchio, attivo nel comune di Loano. Entrambi compiranno 70 anni, il limite per l’esercizio della professione in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il dottor Viale terminerà il suo incarico il 26 maggio, giorno prima del suo compleanno. Il dottor Bocchio lo seguirà a ruota, con ultimo giorno di attività fissato per il 27 maggio.

Due pensionamenti fisiologici, ma che arrivano in un momento particolarmente delicato per la sanità del territorio. In tutta la provincia, come del resto nel resto d’Italia, i medici di medicina generale sono sempre meno ed hanno sempre più pazienti. I giovani scelgono con fatica questa specializzazione ritenuta sempre meno attrattiva, mentre molti professionisti in servizio sono prossimi al pensionamento. E così molti medici si trovano a gestire ben oltre 1.500 pazienti, superando anche questo numero che rischia di aumentare ulteriormente proprio con l’uscita di scena di Viale e Bocchio.