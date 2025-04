Demenza e malattia di Alzheimer: il 9 aprile un incontro informativo ad Alassio

Mercoledì 9 aprile, alle ore 16:30, presso l’Auditorium della biblioteca civica “Renzo Deaglio” ad Alassio (Piazza Airaldi e Durante 7), si terrà l'incontro informativo aperto al pubblico sul tema della demenza e della malattia di Alzheimer. L’evento è promosso dall’Associazione Alzheimer Liguria, in collaborazione con il Comune di Alassio – Assessorato alle Politiche Sociali, ed è parte di un ciclo di incontri organizzati dall’associazione, attiva dal 1998 con l’obiettivo di sensibilizzare e offrire strumenti concreti a familiari, operatori e cittadini.

L'incontro verrà aperto dai saluti istituzionali della Dott.ssa Loretta Zavaroni, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, e del Dott. Alessandro Brenna, presidente dell’Associazione Alzheimer Liguria. Dopo l’introduzione del Dott. Ernesto Palummeri, coordinatore della rete regionale demenze, seguiranno gli interventi del Prof. Dott. Carlo Serrati, neurologo, che interverrà sul tema della prevenzione della demenza attraverso il progetto PREVE.D.I., del Dott. Giuseppe Russo, geriatra e Direttore del CDCD Asl2, il quale presenterà il percorso di cura delle demenze in Liguria; infine, la Dott.ssa Patrizia Paccagnella, presidente dell’AFMA Ponente Savonese, porterà una testimonianza diretta dal territorio.

“Questo incontro – sottolinea l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni – sarà un’occasione molto importante di approfondimento e confronto su un tema che coinvolge profondamente le persone che ne sono colpite e chi se ne prende cura ogni giorno. È veramente lodevole l'impegno dell'Associazione Alzheimer Liguria nella diffusione della consapevolezza e del sostegno a chi vive questa realtà così complessa. La nostra Amministrazione Comunale è davvero lieta di collaborare a questo evento così importante per la nostra comunità e per gli operatori che operano sul territorio”.

“La malattia di Alzheimer – sottolinea il vicepresidente dell'Associazione Alzheimer Liguria, già caporedattore ANSA, Aldo Repetto – spesso viene diagnosticata in ritardo e quindi è utile conoscere quali sono i primi sintomi. Con l'età che avanza e mille pensieri sempre per la testa, capita a tutti di dimenticare le chiavi, un appuntamento o un nome. Cose che, però, si ricordano più tardi. Se invece questa dimenticanza permane o addirittura coinvolge aspetti importanti come i nomi dei figli o il non riconoscere una persona cara, deve scattare l'allarme. Così come di fronte alla difficoltà crescente di eseguire normali azioni. Sintomi che possono segnalare l'esordio di una malattia sempre più diffusa: appunto l'Alzheimer. Una sindrome a decorso cronico e progressivo che colpisce, ad oggi, circa il cinque per cento della popolazione al di sopra dei 65 anni”.

“Gli esperti – prosegue il vicepresidente Aldo Repetto – concordano sul fatto che nella stragrande maggioranza dei casi l'Alzheimer si sviluppa probabilmente come risultato di complesse interazioni tra molteplici fattori, tra cui età, genetica, ambiente, stile di vita e condizioni mediche coesistenti. Età e geni non possono essere modificati, ma su altri fattori, come ipertensione, mancanza di esercizio fisico, fumo, invece si può intervenire. Ebbene, anche se la ricerca è ancora in evoluzione, ci sono prove che le persone possono ridurre la percentuale di rischio apportando cambiamenti chiave nello stile di vita. Un grosso problema, però, è anche quello al quale vanno incontro i familiari di malati di Alzheimer, prima di tutto perché hanno poche informazioni, in secondo luogo perché convivere con malati colpiti da decadimento cognitivo è molto impegnativo. Nell'assistenza ai malati di Alzheimer, i familiari svolgono un ruolo centrale. Spesso anche il familiare può avere problemi: ansia, insonnia, depressione e quindi viene a trovarsi in una specie di labirinto senza fine, all'interno del quale occorre avere pazienza, resistenza umana e, soprattutto, tanto amore. Di tutto questo si parlerà nel convegno in programma alla Biblioteca Civica di Alassio”.