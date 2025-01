Dieta mediterranea da record, Coldiretti: "L'eccellenza italiana conquista le tavole globali"

Le esportazioni dei prodotti simbolo della dieta mediterranea continuano a registrare risultati straordinari, confermando il primato mondiale del Made in Italy nel settore alimentare per qualità, sicurezza e salubrità. È quanto emerge da un’analisi della Coldiretti basata sui dati Istat, diffusa durante l’evento organizzato al mercato di Campagna Amica presso il Circo Massimo a Roma, in occasione della celebrazione della Dieta Mediterranea come "migliore al mondo" secondo il Best Diets Ranking stilato dall’autorevole U.S. News & World Report.

Nel 2024, l’olio extravergine d'oliva italiano ha segnato un incremento in valore del 56%, superando per la prima volta i due miliardi di euro. La Coldiretti evidenzia, inoltre, significativi aumenti per altri prodotti di punta: le esportazioni di pesce sono cresciute del 12%, quelle di pasta del 5%, mentre sughi, passate di pomodoro e derivati hanno registrato un +6%. Anche frutta, verdura e legumi mostrano un incremento del 7%, confermando il forte apprezzamento globale per i pilastri dell’alimentazione mediterranea, compreso il vino.

Questo successo riflette la crescente consapevolezza internazionale sui benefici della Dieta Mediterranea, nota per promuovere longevità e salute generale. Tra i principali effetti positivi riconosciuti vi sono il controllo del peso, la salute cardiovascolare e del sistema nervoso, oltre alla prevenzione di malattie croniche, diabete e alcuni tipi di cancro.