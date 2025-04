Ceriale, il molo S. Sebastiano non riaprirà al traffico, l’amministrazione: “Priorità alla sicurezza e all’area ludica”

Niente riapertura al traffico per il molo San Sebastiano di Ceriale. L’amministrazione comunale ha deciso di mantenerlo pedonale fino a settembre per ospitare in sicurezza le giostre, già attive da Pasqua.

“Abbiamo esteso il periodo di stazionamento delle attrazioni – spiegano il sindaco Marinella Fasano e il vicesindaco Luigi Giordano –. L’area diventerà parte integrante del parco giochi, non è pensabile farci passare le auto: va tutelata la sicurezza di bambini e famiglie”.

Le giostre saranno 12, una presenza meno massiccia rispetto al passato e distribuite in modo da lasciare zone d’ombra libere nella pineta.

Non si placa però la polemica sui parcheggi. Il gruppo di minoranza “Uniti per Ceriale” chiede la riapertura del molo per recuperare 35 posti auto, utili in vista dei ponti primaverili. “Sono passati sette mesi dalla chiusura per i lavori da 700mila euro e ancora non è partito nulla», attaccano i consiglieri. Nel conto includono anche i 40-50 posti eliminati temporaneamente dal cantiere della passeggiata: “Ceriale rischia di perdere 85 parcheggi proprio ora che arrivano i turisti”.

Secca la replica del Comune: “In zona ci sono almeno 200 parcheggi tra pineta e stazione. Alimentare polemiche infondate danneggia l’immagine della città”.