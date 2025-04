Meteo: breve tregua, poi piogge anche a Pasqua

Quella appena passata è molto probabilmente l'ondata di maltempo più intensa per aprile mai registrata in Piemonte. Tuttavia il sistema di allertamento ha evitato disastri diffusi anche se non sono mancate alcune vittime.

Alcuni dati di accumuli totali di pioggia da martedì:

Stazione Totale mm CAMPARIENT (BI) 570.6 LILLIANES - GRANGES (AO) 568.6 BOCCIOLETO (VC) 565.2 OROPA SANTUARIO (BI) 509.5 CARCOFORO (VC) 473.4 PIANO AUDI (TO) 466.1 ANDRATE PINALBA (TO) 460.4 LARECCHIO (VB) 459.4 SAMBUGHETTO (VB) 456.4 DOMODOSSOLA (VB) 440.1 SPARONE (TO) 427.5 FOBELLO (VC) 426.8 RASSA (VC) 418.3 FOMARCO (VB) 406.2 PONTBOSET- FOURNIER (AO) 403 VARISELLA (TO) 402.6

Sul comparto suodccidentale le preciptiazioni sono state abbondanti ma tutto sommato nella norma come si può vedere dalla mappa delle ultime 48 ore.

Purtroppo questa di oggi sarà una pausa temporanea. Anche se non così intense ci saranno nuove piogge a partire da domani e per tutta Pasqua, per cui le criticità e i disagi aumenteranno nuovamente a causa dei terreni molto saturi. Pasquetta ancora incerta.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 18 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in risalita nelle massime fino 18/20 °C. Venti assenti o a regime di brezza, meridionali su basso Piemonte e Liguria interna centrale al pomeriggio.

Sabato 19 aprile

Aumento della nuvolosità con cielo per lo più molto nuvoloso e piogge deboli e sparse sui settori esposti delle Alpi nordoccidentali, in aumento dal pomeriggio con rovesci. Temeprature minime sugli 8/12 °C, massime in calo causa copertura nuvolosa. Venti assenti o deboli variabili al mattino, orientali o sudorientali moderati su Liguria dal pomeriggio, mentre forti raffiche dalle stesse direzioni sulle vette alpine. Attenzione al pericolo valanghe a causa dell'alto manto nevoso dovuto a questo evento ma anche per le temperature che ne aumenterà il rischio di distacco.

Domenica 20 aprile, Pasqua

Nuova perturbazione ma meno intensa di passaggio, in particolare tra notte e mattina. Migliora sui settori meridionali e Liguria occidentale, mentre permarranno rovesci e qualche temporale sulle Alpi settentrionali, aggravando la situazione idrogeologica, e sulla Liguria di levante. Temperatuer per lo più stazionarie, venti deboli orientali su pianure, meridionali o sudorientali su Liguria interna e basso Piemonte.

Lunedì 21 aprile, Pasquetta

Rimarremo sotto l'influsso di correnti meridionali umide in quota, per cui la situazione sarà piuttosto incerta (come da tradizione) con acquazzoni sparsi qua e la di breve durata, ancora probabilmente più concentrati in zone già martoriate della Valle d'Aosta e dell'alto Piemonte.

