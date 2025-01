Cengio piange Michele Bozzolasco, aveva 56 anni

Cengio si stringe nel dolore per la perdita di Michele Bozzolasco, conosciuto affettuosamente come “Bozz”, venuto a mancare all’età di 56 anni. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente il paese, suscitando un'ondata di cordoglio sui social, dove in molti hanno voluto ricordarlo con messaggi di affetto e gratitudine.

Michele era una persona gioviale, sempre pronta a regalare un sorriso e a offrire una parola di conforto. Amato da tutti in paese, era noto per il suo spirito instancabile e il grande impegno nel lavoro. Il suo necrologio ha raccolto numerose testimonianze di affetto e stima da parte di amici, colleghi e conoscenti, che hanno espresso il loro dispiacere per questa grande perdita.

I funerali di Michele Bozzolasco si terranno domani, martedì 14 gennaio, alle ore 10:30 presso la chiesa di San Giuseppe Operaio a Cengio Bormida. Questa sera, lunedì 13 gennaio, alle ore 20:30, si svolgerà una veglia di preghiera presso la stessa parrocchia.