Storia e letteratura del ‘900 in Liguria, al "Chiabrera-Martini" di Savona l'appuntamento con Gian Pietro Lucini e la cultura ligure del primo Novecento

Si terrà mercoledì 22 gennaio, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Liceo "Chiabrera-Martini" di Savona, il secondo appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla storia e alla letteratura dello scorso secolo dal titolo "Dalle nostre parti. Storia e letteratura del ‘900 in Liguria".

L’evento, intitolato "Sul cammino del Melibeo: Gian Pietro Lucini e la cultura ligure del primo Novecento", proporrà una riflessione approfondita su una figura chiave della letteratura italiana di inizio secolo, grazie agli interventi di Gualberto Alvino, Pier Luigi Ferro e Francesco Muzzioli.

Gian Pietro Lucini, protagonista del panorama culturale tra Ottocento e Novecento, verrà raccontato attraverso una molteplicità di episodi e connessioni. Tra questi, il suo poema giovanile in versi barbari dedicato all’idea di un Cristo libertario, una visita a Genova e il rapporto con i giovani poeti simbolisti liguri, nonché il misterioso furto di carte d’archivio che rivelavano il coinvolgimento di Carlo Alberto di Savoia nelle condanne capitali dei martiri mazziniani genovesi del 1833, un caso scoperto e denunciato da Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, figura centrale della poesia ligure. Inoltre, il lungo carteggio con Mario Garea Del Forno e gli epistolari legati al Verso Libero, opera fondamentale della critica primo novecentesca, rappresentano ulteriori aspetti della sua connessione con la Liguria, in particolare durante i suoi soggiorni a Varazze.

L’incontro trae spunto dalla recente pubblicazione del volume Sul cammino del Melibeo. Studi e documenti per Gian Pietro Lucini, una raccolta di saggi e scritti rari edita da Mimesis di Milano. Il libro, frutto di quindici anni di ricerca, sarà presentato dall’autore Pier Luigi Ferro, che dialogherà con il filologo e linguista Gualberto Alvino e con Francesco Muzzioli, critico e teorico della letteratura, docente presso l’Università La Sapienza di Roma.

L’evento, organizzato da Pier Luigi Ferro e Giosiana Carrara del Liceo Chiabrera, è aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in diretta streaming, previa richiesta del link di collegamento entro il 20 gennaio. Per chi non potrà partecipare, la registrazione sarà successivamente resa disponibile online.