25 aprile, 1° maggio e Museo Diffuso: Savona intreccia storia e partecipazione

Tre appuntamenti, un unico filo conduttore: la memoria come strumento vivo di riflessione collettiva, cittadinanza attiva e consapevolezza storica. Il Comune di Savona, in sinergia con il Comitato Antifascista e una vasta rete di associazioni, propone un articolato percorso che unisce celebrazione, cultura e impegno civile. Le iniziative in programma – il 25 Aprile, il Primo Maggio e il nuovo progetto del Museo Diffuso della Memoria – compongono un mosaico di eventi, incontri, spettacoli, mostre e laboratori pensati per restituire al passato una funzione generativa e condivisa.

Nel segno dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, la Fortezza del Priamar accoglie l’edizione 2025 di 25 Aprile (R)Esiste, tradizionale giornata di commemorazione organizzata dal Comitato Cittadino per la Resistenza Antifascista. Dalle ore 14 fino a tarda sera, l’intera area si trasformerà in un centro pulsante di attività, con concerti, esposizioni, stand, laboratori creativi, animazione per bambini e momenti di approfondimento. Cuore simbolico della giornata è la mostra Donne, una lotta senza tempo, ospitata negli spazi del Palazzo del Commissario e della Cappella Sconsacrata, visitabile fino al 1° maggio. L’esposizione, affiancata da proiezioni tematiche sulla Resistenza e sulla Costituzione, è promossa da ANED, ISREC, CGIL, Fondazione Cento Fiori e ANPI.

Piazza della Cittadella accoglierà numerose associazioni del territorio – dall’ANPI a Emergency, da Libera ad Arci, passando per Legambiente e OneLove – offrendo un’occasione di confronto tra le diverse anime dell’impegno civile. A partire da mezzogiorno, la zona accanto al Palazzo della Sibilla ospiterà il “merendino di Matassa”, pranzo al sacco condiviso, accompagnato da interventi al microfono e musica dal vivo. Non mancheranno le attività ludiche per i più piccoli, curate da Anteas e Ludobus ProgettoCittà, mentre dalle 18.30 il piazzale del Maschio si animerà con concerti fino a mezzanotte, presentati da Radio Jasper in diretta anche sulla propria web radio.

In anticipazione, martedì 23 aprile alle ore 15.30, la Sala Rossa del Palazzo Comunale ospiterà l’incontro commemorativo Ottantesimo della Liberazione 1945-2025, dedicato alle parlamentari savonesi Angiola Minella, Gina Lagorio e Maura Camoirano.

Parallelamente, il Nuovofilmstudio di piazza Rebagliati propone una rassegna di documentari dedicati alla Resistenza, in un percorso cinematografico che anticipa le celebrazioni. Le proiezioni, a ingresso libero, si terranno nelle giornate del 22 e 24 aprile, e saranno accompagnate da incontri con registi e protagonisti. Tra i titoli in programma, in prima nazionale, Rino della Negra – calciatore partigiano, seguito da Giotto – Il Novecento proletario di Giordano Bruschi e Berrettina Spekerin – una combattente comunista per la libertà. Chiuderà il ciclo, il 24 aprile, I miei sette padri di Liviana Davì.

Anche il Primo Maggio sarà occasione di festa e riflessione, ancora una volta nella cornice del Priamar. Promossa da Officine Solimano con il supporto del Comune di Savona e della CGIL, la giornata sarà scandita da musica, teatro, arte e incontri. Il pomeriggio si aprirà con un DJ set in Piazza della Cittadella, mentre i più piccoli potranno partecipare a spettacoli e laboratori circensi a cura di “Madame Cirque” e dei Cattivi Maestri Teatro. La Cappella del Maschio e la Sala della Sibilla ospiteranno il progetto Prendersi cura, con la performance del fumetto Sindrome Italastoria delle nostre badanti e il documentario Careseekers – In cerca di cura. A chiudere la giornata, una ricca scaletta musicale sul piazzale del Maschio, con i concerti dal vivo di Vallanzaska, Jane Jeresa Blues Band, Mangiatutto e Bailenga. Saranno inoltre attivi stand gastronomici e il nuovo bar “delle Recluse”, mentre le associazioni culturali cittadine saranno presenti con spazi dedicati al dialogo e alla condivisione.

A completare il trittico di iniziative, il Museo Diffuso della Memoria di Savona, progetto che unisce tecnologia, didattica e partecipazione civica. Nato dalla collaborazione tra il Liceo Scientifico “Orazio Grassi” e l’associazione APS gargagnànfilm, sotto la direzione scientifica del prof. Angelo Maneschi, il museo propone un trekking urbano multimediale e immersivo nei luoghi chiave della memoria cittadina. Ogni punto – scuole, fabbriche, sedi sindacali, monumenti – sarà segnalato da un totem dotato di QR Code, tramite cui accedere a contenuti digitali: filmati, audio, fotografie e testi, disponibili anche attraverso una pagina web dedicata curata da ISREC Savona.

Il percorso, avviato nell’ottobre 2024, si concluderà il 30 maggio 2025 con una proiezione pubblica presso il Nuovofilmstudio dei dieci cortometraggi realizzati dagli studenti all’interno dei laboratori didattici.

"Queste tre iniziative raccontano bene la forza di una città che sceglie di ricordare per costruire, e lo fa insieme - dichiarano le assessore del Comune di Savona, Nicoletta Negro e Gabriella Branca - Il Comune è orgoglioso di sostenere un calendario così ricco, frutto di un grande lavoro collettivo tra decine di realtà associative e culturali del territorio".

Per il 1° maggio è anche prevista, dopo due anni di chiusura, l'inaugurazione del bar della Fortezza del Priamar . Il nuovo locale, firmato da Alberto Testa, punta a restituire vivacità a uno dei luoghi simbolo della città.

“Mancava un’attrazione all’interno del Priamar - sottolinea il titolare - e l’obiettivo è chiaro: offrire un punto di riferimento tanto per savonesi quanto per turisti. Il ristorante sarà aperto tutto l’anno, mentre il bar, con la stagione estiva alle porte, resterà operativo almeno fino al 15 settembre, con possibilità di estensione in base alle condizioni meteo. Intanto, già da questo sabato sarà attivo il chiosco esterno, dedicato in particolare ai croceristi, per poi aprirsi a tutti dal 25 aprile, con attività estesa anche ai periodi primaverili e autunnali".