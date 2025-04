Liguria, ambulatori aperti durante Pasqua e i ponti: accordo tra Regione e medici di famiglia

In occasione delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, la Regione Liguria ha rinnovato l’accordo con i medici di medicina generale per garantire l’apertura straordinaria degli ambulatori, offrendo così alla cittadinanza un'alternativa valida al Pronto Soccorso per la gestione delle patologie a bassa complessità.

L’iniziativa, attivata in collaborazione con le Asl, le aziende ospedaliere e i medici di famiglia, si fonda sulla partecipazione volontaria dei professionisti e ricalca il modello già sperimentato con successo durante il periodo natalizio attraverso gli Influenza Point. In quell’occasione, sono stati registrati oltre 4 mila accessi, principalmente legati a sindromi influenzali, ma anche ad altre problematiche minori che non richiedevano l’intervento ospedaliero.

Per il periodo pasquale è già stata confermata la disponibilità di oltre 100 medici, che garantiranno la continuità dell’assistenza sul territorio. “Il sistema sanitario ligure è attrezzato per garantire una risposta efficace in caso di maggiore afflusso di pazienti durante le prossime festività pasquali e nei successivi ponti”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità. “Ogni Asl e azienda ospedaliera si è organizzata in base alle specificità del proprio territorio, come già avvenuto a Natale. Desidero ringraziare tutto il personale che, con impegno e dedizione, sarà in servizio anche in questi giorni festivi”.

Il servizio sarà completamente gratuito per i cittadini residenti in Liguria. Per gli utenti provenienti da altre regioni, invece, sarà applicata la tariffa prevista per la visita ambulatoriale occasionale da parte del medico di ruolo unico di assistenza primaria.