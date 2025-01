Varazze, affidato appalto da 55mila euro per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale

Il comune di Varazze ha recentemente provveduto all'affidamento di un appalto per la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, fondamentale per la sicurezza della circolazione stradale. Il valore complessivo del servizio, che ammonta a 55.000 euro, ha l'obiettivo di garantire la corretta visibilità e funzionalità della segnaletica, assicurando il rispetto delle normative vigenti e la sicurezza degli utenti della strada.

L'intervento si inserisce in un più ampio piano di miglioramento delle infrastrutture viarie, attuato anche attraverso interventi di asfaltatura sulle strade comunali, nell'ottica di ottimizzare la sicurezza e il flusso della circolazione, prevenendo eventuali disagi o incidenti. Il servizio di manutenzione comprende tutte le operazioni necessarie per il ripristino e il miglioramento della segnaletica, sia orizzontale (strisce pedonali, corsie, indicazioni stradali) che verticale (segnali stradali, cartelli di indicazione e di pericolo).

L'affidamento dell'appalto è stato effettuato a favore di un'impresa specializzata nel settore, in grado di garantire tempestività e competenza nelle operazioni di manutenzione, operando nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza. L'iniziativa rientra nelle politiche del Comune di Varazze per la tutela della sicurezza stradale e la miglior fruizione del territorio da parte dei cittadini e dei visitatori.

La manutenzione della segnaletica stradale riveste un'importanza cruciale non solo per la sicurezza, ma anche per il miglioramento del decoro urbano, con un impatto diretto sulla qualità della vita di tutti coloro che transitano sulle strade del comune di Varazze, il quale continuerà a monitorare con attenzione l'andamento del servizio, garantendo che ogni operazione venga svolta in modo efficace e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.