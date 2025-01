Savona, controlli della Polizia di Stato: segnalate due persone per spaccio di droga e ubriachezza molesta

Ieri i poliziotti della Questura di Savona, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria”, hanno realizzato un servizio straordinario di controllo del territorio nella Provincia.

Le attività, che si affiancano ai regolari servizi quotidianamente realizzati dalle Volanti della Questura, si sono concentrate su diverse aree della città, in particolare nelle zone più sensibili, tra cui Via Cimarosa, i giardini di Piazza delle Nazioni e di Via delle Trincee, Piazza del Popolo e Via Servettaz.

Durante il servizio sono stati controllati 17 veicoli e identificate oltre 30 persone. Due persone sono state segnalate rispettivamente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la prima, e ubriachezza molesta, la seconda.

Nello specifico, durante l’operazione di controllo nei giardini delle Trincee è stato fermato un uomo che, alla vista della pattuglia, iniziava a mostrare segni di agitazione e cercava di recuperare due oggetti da terra, poi risultati essere dosi di stupefacente, per poi tentare di darsi alla fuga.

Sono stati sottoposti a controllo alcuni esercizi pubblici con annesse sale slot, uno dei quali è risultato in violazione delle norme vigenti per aver mantenuto accesi e funzionanti i dispositivi di intrattenimento oltre l’orario consentito. A tale esercizio è stata contestata la relativa sanzione.

I controlli continueranno in tutta la Provincia anche nelle prossime settimane per garantire sicurezza alla cittadinanza.