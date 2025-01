Altare, Rossana Rocca si dimette da consigliere comunale: "Decisione presa con grande senso di responsabilità"

Rossana Rocca lascia il gruppo di maggioranza guidato dal sindaco Roberto Briano. Nella giornata di ieri ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale di Altare.

"Una decisione maturata dopo una lunga riflessione e con grande senso di responsabilità, dovuta a una combinazione di motivi personali e professionali", spiega la Rocca. "È arrivato il momento in cui ho capito che fosse necessario fare un passo indietro, riconoscendo con onestà di aver dato tutto ciò che era possibile e constatando il venir meno di valori per me fondamentali, senza ricevere il riscontro necessario per poter proseguire con efficacia e serenità".

"Gli impegni lavorativi e gli studi che sto attualmente portando avanti non mi consentono più di dedicare il tempo, l’attenzione e la dedizione necessarie che questa importante funzione richiede. Desidero inoltre sottolineare di aver riscontrato la mancanza di una proficua e serena collaborazione con gli uffici legati a uno dei settori di cui mi sono occupata — l'urbanistica —, che ha ulteriormente complicato lo svolgimento del mio ruolo".

"Tutto questo ha reso difficile perseguire gli obiettivi e le iniziative a cui tenevo profondamente per il bene del nostro territorio, con l’obiettivo di realizzare, o almeno provare a concretizzare, quanto promesso".

"Nonostante queste difficoltà, desidero ringraziare il sindaco, i colleghi consiglieri e tutti coloro che mi hanno dato fiducia e sostenuto in questa esperienza. Rimarrò sempre grata a tutti i cittadini che hanno deciso di credere in me, pur conoscendomi poco. È stato un onore poter rappresentare i cittadini di Altare e contribuire, nei limiti delle mie possibilità, alla crescita e al benessere del nostro paese".

"Rimango comunque a disposizione, nel mio ruolo di cittadino, per continuare a sostenere e contribuire al miglioramento della nostra comunità in altri modi", conclude la Rocca.

Nella lettera di dimissioni, la Rocca ha illustrato le due “mission” che ha cercato di portare avanti con determinazione durante il suo mandato: il metodo di calcolo degli oneri urbanistici e l’esenzione IMU per i terreni non edificabili.