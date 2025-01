Ambiente, Natale (Pd): "Accolta la nostra proposta per finanziare con risorse regionali gli interventi di manutenzione del Sistema idrico integrato"

"La nostra proposta di destinare le risorse del Fondo strategico regionale per incrementare gli investimenti e finanziare gli interventi previsti per la manutenzione del Sistema idrico integrato è stata accolta da tutto il consiglio regionale. In Liguria si stima che il 40 per cento dell’acqua venga sprecato con un picco nella provincia di Spezia del 56,4 per cento, seguita da Imperia con il 41,6 per cento e poi Genova con il 35,2 e Savona con il 34,8. Numeri che dimostrano quanto sia urgente intervenire sulla rete idrica, visto che fra l’altro in Liguria il costo medio di una bolletta dell’acqua per una famiglia di tre persone è pari a 495 euro con un aumento rispetto agli ultimi cinque anni del 37,9 per cento, cifra molto più alta di quanto spende in media una famiglia nel Nord Italia che si ferma a 427 euro e più della media nazionale che è di 478 euro. Oltre agli investimenti sul Sistema idrico integrato, chiediamo alla Regione proporre al governo, nella Conferenza Stato Regioni, di mettere in campo un piano nazionale per contrastare la dispersione idrica. Queste misure hanno una doppia valenza: ridurre gli sprechi di acqua e ridurre i costi a carico delle famiglie. Oggi con il voto favorevole alla nostra proposta si può aprire una pagina nuova: la Regione nei prossimi anni finanzierà interventi per il miglioramento del Sistema idrico integrato. Sono soddisfatto che la nostra proposta sia patrimonio di tutto il consiglio regionale. Continueremo nell’impegno affinché una risorsa preziosa come l’acqua non venga dispersa”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale dopo l’approvazione in aula dell’ordine del giorno che lo vede come primo firmatario e approvato all'unanimità in consiglio.