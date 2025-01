Finale, opposizione all'attacco sul bilancio di previsione: "Rimandati cantieri e persi quasi 600mila euro di fondi per le opere"

"Durante il Consiglio sul Bilancio di Previsione 2025 abbiamo assistito a uno spettacolo deludente da parte dell’Amministrazione finalese. Ad eccezione di alcuni interventi coi quali si può essere d’accordo o meno sui contenuti ma che hanno avuto un senso compiuto e che quindi rispettiamo, sulla gran parte dell'esposizione della Giunta è meglio calare un pietoso velo. Alcuni assessori hanno illustrato un bilancio per il 2025 per nulla coerente con i documenti ufficiali presentati, che hanno più volte dimostrato di non conoscere".

A dirlo è, in una nota, il gruppo di minoranza consiliare di Finale Ligure "Impegno per Finale", facendo riferimento alla pratica passata all'analisi della seduta del parlamentino finalese lo scorso 20 dicembre dove tra i punti all'ordine del giorno c'era, appunto, la "finanziaria" dell'ente.

Scendono nel dettaglio i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro: "Oltre ad aver eliminato la riqualificazione di via Dante (inserite risorse minime senza un progetto visto che il precedente è stato cestinato), di via Brunenghi, del ponte tra via Dante e la Sp490 e oltre ad aver ritardato cantieri già pronti come il secondo lotto della passeggiata di Varigotti, il collegamento tra Porto e Varigotti, la passeggiata di legno di San Donato, la fognatura del Porto e molto altro, in questa fine d'anno la nuova Amministrazione è riuscita a perdere fondi per quasi 600mila euro. Perse le risorse per il nuovo parcheggio di Calvisio finanziato, progettato ed autorizzato dalla precedente amministrazione (più di 200mila euro), persi più di 100mila euro per il nuovo parcheggio di Perti Alto (soluzione per la problematica sulla viabilità di Monte Sordo), persi 150mila euro per la manutenzione di Strada per Isasco a Varigotti. Questi interventi se vorranno essere concretizzati dovranno trovare nuovi finanziamenti nei prossimi anni. Visto che son stati promessi contiamo che l'errore non venga perpetuato".

"Che dire poi sulla messa in sicurezza di Strada Vecchia a Varigotti - continuano - Progetto fatto lo scorso anno con fondi ministeriali ed ora pronto per cercare finanziamenti sovraccomunali. Un intervento da oltre 1 milione di euro che lo scorso anno abbiamo richiesto a Regione Liguria; un progetto inserito nel Bilancio dalla scorsa Amministrazione, fortunatamente sempre presente nei documenti ufficiali ma, purtroppo, ad espressa domanda l’assessore ai Lavori Pubblici non ne conosceva l'esistenza. Come poter richiedere fondi per opere strategiche se gli assessori neppure le conoscono?".

"Siamo altresì preoccupati per il progetto sociale legato all'Oratorio di Pia - aggiungono - La precedente Amministrazione aveva stanziato 600mila euro per ristrutturare l’oratorio dei Benedettini e gestirlo per i giovani finalesi. In questi sette mesi nulla si è mosso. A bilancio non sono state inserite le risorse per il suo funzionamento nel 2025 e l’assessore al Sociale ne mette in dubbio la sua necessità. Fortunatamente il sindaco ha dichiarato di pensarla diversamente e la cosa ci conforta. Attendiamo fiduciosi che qualcosa si muova".

Rimane poi in tema di Sociale l'analisi dell'opposizione, dove "non è stato illustrato nessun progetto inedito: un elenco di attività ordinarie che il settore gestisce ottimamente da anni", e parla anche del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche: "Non ci è stata data risposta - dicono - Avevamo chiesto di vederne finanziato almeno il primo lotto ma nel bilancio proposto nessuna risorsa accantonata e nessuna spiegazione data all’Assemblea".

"Non si è visto il contributo promesso sul campanile di Varigotti e neppure abbiamo capito quante risorse son state stanziate per la pulizia dei fiumi (anche in questo caso l’assessore di competenza non lo sapeva)" proseguono quindi.

"Come primo bilancio di previsione possiamo dire che è stato molto deludente. Poche idee e confuse. Le grandi opere proposte sono quelle già avviate dalla precedente Amministrazione e rilanciate in campagna elettorale dal nostro attuale Gruppo consigliare, e questo ci lusinga. Ma tutto ciò non può bastare a Finale Ligure. Occorre ingranare una marcia in più per il bene della Città e dei nostri concittadini" concludono i consiglieri di "Impegno X Finale".