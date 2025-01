Qualità dell'aria in Val Bormida, Arboscello (Pd): "Per la giunta Bucci sembra che vada tutto bene ma non è cosi"

Da sette anni le emissioni di inquinanti, come il Benzopirene, registrate nel comune di Cairo Montenotte superano spesso i limiti di legge. La situazione è gravissima: il TAR e il Consiglio di Stato hanno già evidenziato un allarmante aumento di patologie tumorali in Valbormida, e l’ultimo bollettino di Arpal, datato 15 novembre 2024, conferma valori che in alcune zone, come la frazione di Bragno, arrivano a sei volte superiori ai limiti.

“Nonostante le rassicurazioni del passato e le risposte alle mie interrogazioni, siamo ancora di fronte a un’emergenza. I cittadini meritano chiarezza da parte di Regione Liguria e soprattutto azioni concrete per garantire la loro salute. La Regione Liguria ha affermato che il piano di risanamento è in corso, che non si evidenziano correlazioni con le attività produttive e ha attribuito l’aumento di alcuni valori anche a condizioni meteo-climatiche sfavorevoli. Questa spiegazione è del tutto insufficiente. Non possiamo accettare giustificazioni che non affrontano il problema alla radice. Serve verificare lo stato reale del piano di risanamento e ottenere riscontri precisi dalle attività produttive inquinanti verso cui sono state emesse prescrizioni,” sottolinea il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la risposta sin aula alla sua interrogazione.

“È necessario, inoltre, indagare seriamente la correlazione tra l’aumento delle patologie tumorali e le emissioni inquinanti. La salute pubblica deve essere una priorità di tutta la politica e la Valbormida merita la stessa attenzione riservata a ogni altro territorio della Liguria,” conclude Arboscello.