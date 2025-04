Termovalorizzatore in Val Bormida, il Consiglio provinciale approva un documento congiunto

Con voto unanime, il Consiglio ha approvato un Ordine del Giorno che segna una presa di posizione chiara e determinata dell’Amministrazione Provinciale. L’Ordine del Giorno, presentato dai Consiglieri Rodolfo Mirri, Massimo Niero, Marisa Ghersi, Marco Lima, Marco Dogliotti, Andrea Castellini, Diego Distilo, Franca Giannotta, Demis Aghittino e Matteo Mirone, apre al dialogo e alla progettualità condivisa, ritenendo essenziale che, prima di ipotizzare percorsi relativi ad un impianto di trattamento termico dei rifiuti – come un termovalorizzatore, un impianto di combustione o un gassificatore – nei Territori di Cairo Montenotte, Cengio o in generale della Valbormida, venga istituito un Tavolo permanente.

Il Consiglio Provinciale ha impegnato il Presidente Pierangelo Olivieri a farsi promotore dell’istituzione di quest’ultimo, che veda coinvolti la Provincia di Savona, una delegazione dei Sindaci del Territorio, la Regione Liguria, l’ARLIR (Agenzia regionale ligure per i rifiuti) e rappresentanti del mondo scientifico e sanitario, compresi esperti dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Tavolo avrà il compito di analizzare tutti gli aspetti ambientali, sanitari e infrastrutturali eventualmente connessi alla realizzazione di impianti per la chiusura del ciclo dei rifiuti, anche sulla base di esperienze pregresse in altri Territori.

Il Consigliere Delegato alla Gestione Rifiuti, Marco Dogliotti: "L’approvazione unanime dell’Ordine del Giorno rappresenta un segnale politico importante e incoraggiante. Il fatto che due gruppi Consiliari, partendo da sensibilità e percorsi diversi, abbiano scelto di costruire un documento unitario, condiviso nei contenuti e negli obiettivi, dimostra che quando si mettono al centro il Territorio, la salute dei Cittadini e il futuro delle Comunità, è possibile superare le contrapposizioni e lavorare insieme, in maniera seria e costruttiva".

Il Presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri: Questo confronto è stato un esempio di buona amministrazione e dimostra che la Provincia può e deve essere luogo di sintesi e di visione. Ora è nostra intenzione dare seguito agli impegni assunti, promuovendo l’immediata istituzione di un tavolo di lavoro permanente che coinvolga tutti i livelli istituzionali e gli attori interessati".

Il Consigliere proponente Rodolfo Mirri: "Sono soddisfatto che l’Ordine del Giorno sia stato approvato all’unanimità. Mi auguro che in futuro possano esserci sempre più occasioni di collaborazione tra maggioranza e minoranza, nell’interesse comprensoriale".