Savona, Santi: "Troppi dipendenti vanno via perché pagati meglio in altri comuni"

"Sull'organico abbiamo delle difficoltà - ha detto Parodi - nel senso che i concorsi ci sono anche stati ma se ne vanno via più di quelli che arrivano. Nell'ambiente tecnico non ci sono competenze, ci sono pochi che si candidano, sicuramente siamo ancora in sofferenza. Qualcuno va via perché trova condizioni migliori altrove e questo è un problema generale piuttosto complesso".

Un tema evidenziato dal consigliere Piero Santi Savona il quale ha spiegato che si tratterebbe soprattutto di una questione economica e di un trattamento ritenuto migliore in altri comuni.

"L'assessore Parodi ha sollevato un problema importantissimo - ha spiegato Santi -. Come mai tantissimi dipendenti appena possono scappano? Perché non è possibile che una posizione organizzativa a Savona, capoluogo di provincia, valga meno che in un comune piccolo, ad esempio come Celle Ligure? È una situazione che ho vissuto in prima persona quando ero assessore: un mio collaboratore è andato a lavorare a Celle perché offriva uno stipendio più elevato. Penso che la dirigenza abbia grandi responsabilità per questo. Anche le possibilità di carriera sono limitate a Savona, mentre in altri comuni è più facile progredire. È un problema grave che va risolto. In questi anni ho visto persone brave, serie e competenti che appena possono se ne vanno. È un grosso dispiacere".