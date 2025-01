Calizzano, fissati i funerali di Claudio Garassino

Si terranno domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 14.30 nella chiesa di San Lorenzo a Calizzano, i funerali di Claudio Garassino, il 54enne tragicamente scomparso a seguito di un incidente sul lavoro all'interno dell'azienda agricola che gestiva assieme alla compagna in località Giaire.

Conosciuto da tutti come "Gaiàn", Garassino era una figura centrale per la comunità di Calizzano. Amato e rispettato per la sua autenticità, la sua bontà d'animo e il forte legame con il territorio, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per gli abitanti del paese. La sua dedizione al lavoro e il suo impegno quotidiano lo rendevano una persona particolarmente stimata.

La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità, gettando l'intero paese sotto choc. Il ricordo di Claudio rimarrà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto, grazie al suo spirito generoso e al suo impegno instancabile per il bene di tutti.