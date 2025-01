Savona, il duo Marchisio-Orlando racconta la musica ai "Pomeriggi della Mozart"

Un duo davvero d’eccezione ospite “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona.

In scena un pianista – Loris Orlando – a suonare pezzi meravigliosi e ad introdurli e raccontarli un attore, Jacopo Marchisio. Musica e parole, parole e musica in una formula che da tempo affascina il pubblico. Lo spettacolo s’intitola “Melologhi romantici”.

Il duo sarà ospite alle 17 e 30 di venerdì 17 gennaio presso la Sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto).

Il pomeriggio, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi.

In programma musiche di Schubert, Schumann, Listz e Strauss.

Gli artisti

Jacopo Marchisio è un attore, regista di prosa e d’opera e insegnante di recitazione. Ha interpretato testi classici e contemporanei e radiodrammi, serie, film corti e lungometraggi.

Loris Orlando, allievo di Elzbieta Glabown, si è in seguito perfezionato con Marcella Crudeli e Lazar Berma. Ha collaborato in veste di solista con direttori di fama internazionale esibendosi in qualità di ospite dell’Orchestra Filarmonica di Stato “Mihail Jora” di Bacau, dell’Orchestra d’archi della radio di Bucarest e dell’Orchestra Filarmonica “Paul Costantinescu” di Ploiesti.