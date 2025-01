Bilancio di previsione a Finale, la maggioranza: "Nessun soldo perso, dalla minoranza mistificazioni"

Fa ancora discutere, a Finale Ligure, l'approvazione circa un mese fa del Bilancio di Previsione per l'anno 2025. Ieri l'argomento sollevato da parte della minoranza (LEGGI QUI), quest'oggi la replica da parte dell'Amministrazione Berlangieri.

E lo fa con una nota dove a parlare è, a nome di tutto il gruppo, l'assessore Paolo Folco: "Evitiamo di replicare alle stucchevoli, rabbiose mistificazioni del gruppo 'Impegno per Finale' su bilancio, servizi sociali e lavori pubblici. Chiariamo solamente alla cittadinanza il loro uso spregiudicato e subdolo del verbo 'perdere', riferito ai contributi".

"Qui nessuno ha 'perso soldi' - precisano dalla squadra di governo cittadino - Al contrario l’unico ad averlo fatto è stato proprio il gruppo 'Impegno per Finale' che nel 2014, durante il primo semestre di amministrazione, si è 'impegnato' a perdere oltre un milione di euro (per la precisione un milione centomila/00 euro) destinati al teatro Sivori. Enorme il danno per la città! Nel suo primo semestre, invece, l’Amministrazione Berlangieri ha salvato il contributo della Regione di settecentomila euro sempre per il Sivori, nonostante due emergenze meteo e i tanti problemi irrisolti che stanno attanagliando la città".

"Paragone impietoso se sovrapponiamo il primo semestre delle due amministrazioni. Per il resto si procede come gli elettori hanno deciso a giugno: loro a fare minoranza; noi in maggioranza a fare delle scelte. E le stiamo facendo" conclude l'assessore Folco a nome della maggioranza.