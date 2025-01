Ospedale di Cairo, prosegue la riorganizzazione del reparto di Radiologia

La Direzione di ASL2 desidera ringraziare la Strutture Complesse "Patrimonio e Gestione Tecnica" e "Sistemi Informativi Aziendali", la Struttura Semplice Dipartimentale "Ingegneria Clinica", e tutti i collaboratori coinvolti per la dedizione e il lavoro che saranno necessari per realizzare questo progetto; l'impegno di tutti sarà decisivo per il successo di questo progetto strategico, fondamentale per l’offerta sanitaria a servizio del territorio.