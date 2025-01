Freddo e vento nel savonese, -8.3° a Sassello, raffica da 84 km/h a Loano

-8.3. La temperatura minima degli ultimi giorni in Liguria è stata registrata a Sassello il 15 gennaio alle 8 del mattino secondo quanto registrato dalla rete regionale Omirl e nel savonese la raffica di vento massima si è attestata proprio oggi, 16 gennaio, sugli 84.60 km/h alle 11.30 alla Marina di Loano.

Distante dal record di 136 km/h a Casoni di Suvero nello spezzino alla mezzanotte del 14 gennaio.

Il richiamo di aria fredda dai Balcani, come specificato da Arpal, ha fatto sì che in questi giorni in Liguria si siano registrate temperature basse (sotto la media climatologica del periodo) e il fenomeno predominante sia stato il vento settentrionale che ha soffiato, e sta soffiando, con intensità tra forte e di burrasca.

La media climatologica delle temperature nel mese di gennaio vede a Genova la temperatura massima intorno agli 11 °C, la minima a 6°C, mentre in questi giorni le temperature nel capoluogo ligure si sono assestate intorno agli 8-9 °C per i valori massimi e intorno ai 3-4°C per quelli minimi; si è registrata quindi un’anomalia negativa di circa 2-3 °C.

I valori climatologici di temperatura del periodo relativo si attestano sugli 11 °C di massima e 5 °C di minima a Savona, 11 °C di massima e 4,6 °C di minima a La Spezia e 13 °C di massima e 7 °C di minima a Imperia.

La percezione del freddo in queste giornate invernali è accresciuta dall’intensità del vento settentrionale: questa mattina a Giacopiane (Comune di Borzonasca) mentre la colonnina di mercurio segnava circa 1 °C, la raffica di vento raggiungeva i 115 km/h dando luogo a una temperatura percepita intorno ai -20 °C.

Oggi e domani il vento secco e freddo settentrionale continuerà a soffiare sulla Liguria e le temperature rimarranno basse mantenendo quindi disagio per freddo, tuttavia sabato la situazione è destinata a cambiare: mentre verrà richiamata aria più mite in quota al suolo permarrà un flusso settentrionale, legato a un minimo di pressione sul Mediterraneo, che probabilmente porterà un aumento termico, localmente anche consistente, a causa dell’effetto favonico (venti di caduta).