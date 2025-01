Gatto appeso su una roccia del Priamar: salvato dai vigili del fuoco

Champagne non è un nome scelto a caso: elegante, brillante e, a quanto pare, pieno di bollicine. Questo intraprendente micio ha deciso di vivere un’avventura al cardiopalma, arrampicandosi sulle rocce del Priamar come un perfetto alpinista a quattro zampe.

Tutto è iniziato con una grande fuga: la proprietaria, preoccupata, si è accorta che il suo amato felino era sparito. Dopo averlo cercato invano, ha fatto ciò che ogni amante degli animali disperato farebbe: ha lanciato un appello sui social. “Champagne si è perso! Aiutatemi a ritrovarlo!” ha scritto, sperando che qualcuno avesse notizie.

La svolta è arrivata grazie a un ragazzo che aveva notato il micio sulle rocce dell’antica fortezza. “Mi ha detto di non aver mai visto un gatto arrampicarsi con tanta destrezza. Stamattina siamo andati a vedere e lo abbiamo visto: Champagne si era infilato in una roccia spezzata e probabilmente non riusciva più a scendere. Sembrava essersi sistemato lì anche per il calore, dato che il sole batteva proprio su quella zona”, racconta la proprietaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver valutato attentamente la situazione, sono riusciti a recuperare il gatto nonostante le difficoltà legate all’altezza. Con un intervento preciso e sicuro, hanno riportato Champagne tra le braccia della sua commossa proprietaria.