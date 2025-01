I principali numeri dell’industria dei videogiochi nel 2024 e i titoli più attesi del 2025

L’industria globale dei videogiochi ha registrato una crescita significativa nel 2024, un anno che si è rivelato trionfale in tal senso, consolidando la sua posizione come uno dei settori più dinamici e redditizi a livello mondiale. Secondo le stime, il mercato ha generato entrate comprese tra 180 e 204 miliardi di dollari, a seconda degli elementi considerati nell'analisi.

In Italia, il settore ha mostrato un andamento positivo, con un fatturato che ha superato i 2,3 miliardi di euro, segnando un incremento del 5% rispetto all'anno precedente e del 28% rispetto al 2019.

Nonostante questi risultati positivi, l'industria ha affrontato anche molte sfide impegnative nel 2024. Il settore ha subito una serie di licenziamenti di massa, con oltre 14.000 posti di lavoro eliminati, coinvolgendo grandi aziende come Activision Blizzard, Unity e PlayStation.

Inoltre, il mercato ha visto una crescente predominanza del formato digitale, il che spiega anche il sempre maggiore incremento di utenti sui portali di casino live per provare giochi e tavoli in diretta sul web. Nel 2024,infatti, per i videogiochi il 95,39% dei ricavi è derivato da vendite digitali, abbonamenti e servizi correlati, mentre le vendite fisiche hanno rappresentato meno del 5% del totale.

I titoli più attesi del 2025

Guardando al futuro, il 2025 si preannuncia come un anno entusiasmante per l'industria dei videogiochi, con una serie di titoli altamente attesi pronti al lancio. Ecco alcuni dei giochi più attesi:

Grand Theft Auto VI

Il nuovo capitolo della celebre serie di Rockstar Games è previsto per l'autunno 2025. Ambientato in una versione aggiornata di Vice City, promette un mondo aperto ancora più vasto e dettagliato.

Assassin's Creed Shadows

Ambientato nel Giappone feudale, questo titolo permetterà ai giocatori di vestire i panni di un assassino shinobi, offrendo un'esperienza immersiva nel periodo dei samurai. L'uscita è prevista per il 14 febbraio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Doom: The Dark Ages

Questo nuovo capitolo della serie Doom trasporta i giocatori in un'era medievale, combinando l'azione frenetica tipica del franchise con un'ambientazione storica inedita.

Death Stranding 2: On the Beach

Il sequel del titolo di Hideo Kojima promette di espandere l'universo originale, offrendo nuove meccaniche di gioco e una trama ancora più profonda.

Fable

Il reboot della famosa serie RPG di Lionhead Studios è atteso con grande entusiasmo, promettendo un mondo fantasy ricco di dettagli e scelte morali significative.

Monster Hunter Wilds

Il nuovo titolo della serie Monster Hunter introduce ambientazioni selvagge e creature inedite, offrendo ai giocatori sfide sempre più avvincenti.

Metroid Prime 4: Beyond

Il ritorno di Samus Aran in una nuova avventura promette di espandere l'universo di Metroid con nuove meccaniche di gioco e una trama avvincente.

Borderlands 4

Il quarto capitolo della serie Borderlands promette ancora più caos, armi e umorismo caratteristici del franchise, con nuove ambientazioni e personaggi.

Judas

Il nuovo titolo di Ken Levine, creatore di BioShock, è avvolto nel mistero, ma le aspettative sono alte per una narrativa profonda e un gameplay innovativo.

Little Nightmares 3

Il terzo capitolo della serie horror-puzzle promette di continuare a terrorizzare i giocatori con atmosfere inquietanti e enigmi complessi.

Inoltre, il 2025 sta già vedendo il lancio della nuova console di Nintendo, ovvero la Nintendo Switch 2, che potrebbe rivoluzionare ulteriormente il mercato e offrire nuove opportunità per sviluppatori e giocatori.