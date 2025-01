A10, adeguamento galleria Cassisi a Celle: il 20 gennaio iniziano i lavori

Sull’autostrada A10 Genova-Savona prenderà il via lunedì 20 gennaio, per concludere le fasi più impattanti entro Pasqua, il cantiere di adeguamento alle normative europee dlgs 264/06 della galleria Cassisi, in direzione Ovest, che comporterà in alcune fasi la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata verso Savona. Il cantiere vedrà un grande dispiegamento di forze, con 40 maestranze e 30 mezzi al giorno.

Verrà attuato in due differenti modalità a seconda dei flussi di traffico previsti: nei giorni infrasettimanali ci sarà uno scambio di carreggiata H24, con una corsia in direzione Savona, mentre nei fine settimana, a partire dal venerdì mattina, nelle ore diurne sarà attivato uno scambio a bretella, garantendo due corsie in direzione Savona ed evitando la chiusura dell’entrata di Celle Ligure verso Savona.

A partire dal fine settimana del 7 marzo invece, per facilitare gli spostamenti in periodo primaverile e considerando i flussi di traffico attesi, saranno sempre garantite le due corsie verso Savona. Per il solo fine settimana del 1 febbraio, quello con stima inferiore di traffico, verrà mantenuto invece lo scambio a una corsia, al fine di garantire il cantiere per circa due settimane continuative necessarie alla tipologia di lavorazioni previste.

Lo svincolo di Celle Ligure risulta essere quello con il minor numero di transiti delle autostrade di riviera (A10 e A12). Gli utenti che abitualmente utilizzano l’ingresso in direzione Savona avranno come alternative la stazione di Albisola e di Varazze, raggiungibili tramite la SS1 Aurelia.

In Direzione Genova invece saranno garantite due corsie all’occorrenza in base ai flussi di traffico.