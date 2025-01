Albenga celebra San Sebastiano, patrono della polizia locale: il 20 gennaio la messa al Sacro Cuore

Lunedì 20 gennaio alle ore 17.30 presso la chiesa del Sacro Cuore sarà celebrata la messa in occasione di San Sebastiano Patrono della polizia locale. Durante questa occasione il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore Mauro Vannucci ringrazieranno gli agenti per il grande lavoro svolto per Albenga.

Alla cerimonia parteciperà anche il Comando della polizia locale di Ceriale. San Sebastiano è una figura particolarmente venerata nell'ambito delle forze dell'ordine.

Secondo la tradizione, era un comandante della guardia pretoriana romana che, scoperto il suo cristianesimo, fu condannato a morte. Legato a un palo e trafitto da frecce, miracolosamente sopravvisse e continuò a predicare la fede. La sua storia, simbolo di coraggio e perseveranza di fronte alle avversità, lo ha reso un modello per coloro che dedicano la propria vita al servizio degli altri.