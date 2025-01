Savona, messa in sicurezza del Rio Molinero in via Stalingrado, una viabilità alternativa su Parco Doria

Il Comune si prepara ad aprire i cantieri per l'intervento di mitigazione del rischio idraulico , nello specifico per il rifacimento della tombinatura del rio Molinero che scorre sotto via Buonarroti e attraversa via Stalingrado.

L'intervento è organizzato in diverse fasi e per tutta la durata del cantiere sarà interrotta la circolazione veicolare nel tratto di via Buonarroti in immissione su via Stalingrado.

Al fine di garantire la circolazione in via Stalingrado e mantenere il doppio senso, è stata individuata la possibilità di istituire una corsia di marcia alternativa mediante la creazione di una bretella provvisoria nell'area delle Ferrovie, in direzione levante, verso il centro cittadino (Mappa Corsia Alternativa).

Lunedì 20 gennaio 2025 avrà inizio la prima fase d'intervento, che durerà alcuni giorni necessari alla realizzazione delle rampe di collegamento tra la nuova bretella e via Stalingrado. A questo scopo verrà istituito, provvisoriamente, il senso unico alternato in via Stalingrado (tratta compresa tra via Natarella e la rotatoria Stalingrado/Bove/Cadorna).

Appena concluse le rampe di collegamento, inizierà la seconda fase dove verrà ripristinato il doppio senso di marcia mediante l'utilizzo della corsia alternativa realizzata con la creazione della bretella provvisoria sull'area ferroviaria, al fine di consentire la circolazione veicolare verso il centro cittadino (in direzione est).

In previsione dei possibili rallentamenti alla circolazione, dovuti alle variazioni alla viabilità nelle giornate della prossima settimana, le autovetture e i motoveicoli (traffico veicolare ordinario), ad esclusione dei mezzi pesanti, possono alternativamente percorrere via Nizza per dirigersi verso il centro cittadino.

Verrà posizionata tempestivamente la relativa segnaletica stradale e seguiranno eventuali aggiornamenti.