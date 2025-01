Boissano, interpellanza del consigliere Mattiauda sul Parco Giochi di Piazza Molle: "Inutilizzabile da oltre un mese"

"Reputo sia importante creare momenti di incontro ed unione per la cittadinanza, in questo caso di svago e ludici, ancor più quando questi riguardano i bambini della nostra comunità e ritengo lodevole l’iniziativa del Parco di Babbo Natale" ha aggiunto Mattiauda, spiegando però di aver raccolto lamentele da molti genitori.

Mattiauda si rivolge dunque al sindaco Paola Devincenzi affinché "non si ritenga più opportuna una collocazione alternativa al Parco di Babbo Natale nelle prossime festività: forse darà meno benefici in termini di 'immagine' collocato altrove, ma credo che a questi siano da preferire i benefici per i bambini di Boissano".