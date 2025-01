25 e 26 gennaio, doppio appuntamento a Finalborgo con la rassegna Pomeriggi Musicali

In arrivo un nuovo doppio appuntamento a Finale Ligure.

Federico II ha segnato indelebilmente tanto la storia politica e sociale del suo regno quanto, con i suoi gusti, la sua evoluzione artistica e musicale, ricercando uno stile che si ponesse all'ascoltatore colto come una sintesi perfetta dei linguaggi allora dominanti in Europa, quello italiano e quello francese. Verrà eseguita una delle più importanti pagine della musica barocca e galante ossia la trio sonata dall’Offerta Musicale di Johann Sebastian Bach, musica che il grande compositore tedesco scrisse basandosi sul tema regio consigliato dal monarca illuminato Federico II di Prussia. Potremo anche ascoltare la sonata n 14 per flauto e cembalo composta dallo stesso monarca, la sonata BWV 1014 per violino e cembalo di J S Bach e la sonata 1020 per trio flauto, violino e cembalo sempre di J S Bach.