Scende la neve nell'entroterra finalese: cumulate consistenti tra Calice e il Melogno

L'attenzione si concentra in particolare sulla viabilità: "Si prega di prestare attenzione nel percorrere le strade del nostro entroterra per la presenza di neve sulle carreggiate già a quote piuttosto basse - dicono dal Comune di Calice Ligure - Rammentiamo a tutti di evitare di mettersi in condizioni di pericolo trovandosi a transitare per le strade senza un adeguato allestimento invernale sull’auto.Chiediamo il massimo rispetto per chi dovesse trovarsi ad intervenire poi in tali zone per eventuali soccorsi richiesti".