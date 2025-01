Dal Muretto ai baci, Alassio “Città degli Innamorati” si prepara coi suoi simboli a celebrare San Valentino

In vista di San Valentino, Alassio si prepara a festeggiare il giorno più romantico dell’anno come “Città degli Innamorati”, dove il sentimento che fa battere i cuori è rievocato in numerosi simboli che, partendo dal celebre Muretto, abbracciano tutta la città comprendendo anche il dolce più tipico, ovvero i rinomati Baci di Alassio.

A rendere omaggio all'amore, sul Muretto campeggiano la riproduzione in ceramica dei romantici Les amoureux di Raymond Peynet, la statua in bronzo degli Innamorati di Eros Pellini, le Cicogne di acciaio di Umberto Mastroianni, i Pesciolini del Maestro Berrino e la cassetta delle lettere dove un tempo venivano imbucate le lettere d’amore. Proprio ispirandosi a questa tradizione, il Comune di Alassio ha istituito anni fa il concorso “La più bella lettera d'amore”, che premia la missiva più votata dal pubblico.

Anche quest’anno sarà possibile partecipare inviando la propria lettera all’indirizzo e-mail sanvalentino@comune.alassio.sv.it e seguendo la pagina Facebook “Alassio Città degli Innamorati” (@loveinalassio), dove le lettere saranno pubblicate. L’autore o l’autrice della lettera che riceverà il maggior numero di “Mi piace” vincerà il premio “Percorso degli innamorati”, che include: una cena romantica per due, un voucher per due ingressi alla “Thalassio Medical SPA” del Grand Hotel e un set di prodotti cosmetici firmati Acqua di Alassio. Questi premi sono offerti grazie alla collaborazione di Fipe Confcommercio, Thalassio Medical SPA e Acqua di Alassio.

Le votazioni delle più belle lettere d'amore saranno aperte fino a giovedì 13 febbraio 2024 alle ore 12.00, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà davanti al Muretto di Alassio il 14 febbraio 2024 alle ore 12.

Nelle prossime settimane, avvicinandoci al giorno di San Valentino, altre iniziative arricchiranno l’atmosfera romantica della città, offrendo momenti unici a cittadini e turisti.

Inoltre, il Comune di Alassio è lieto di patrocinare anche quest'anno il concorso letterario “Scrivi l’amore – Premio Mario Berrino”, organizzato dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” e giunto alla sua diciassettesima edizione. Questo concorso, dedicato al tema dell’amore, invita i partecipanti a inviare una poesia, un racconto o una lettera inediti di massimo 1000 parole. Le opere possono essere inviate entro il prossimo 7 febbraio, mentre la finale e la premiazione avranno luogo a Ispra il 23 febbraio alle ore 16. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.