L'artista valbormidese Tiziana Tardito espone a Venezia

Sabato scorso si è inaugurata a Palazzo Pisani Revedin, nei pressi di Piazza San Marco a Venezia, una grande mostra d'arte internazionale che ha riscosso un successo straordinario.

Definita dai critici come la "mostra più importante e graditissima d’Italia", l’esposizione ha attirato un vasto pubblico di appassionati e professionisti del settore, confermando ancora una volta Venezia come una delle capitali mondiali dell’arte. Tra le opere di grande rilievo, spicca quella dell’artista valbormidese Tiziana Tardito, che ha partecipato con la sua tela intitolata ‘Ritorno a casa", un’opera che ha immediatamente conquistato il pubblico per la sua intensità emotiva e il suo messaggio profondo.

In parallelo alla mostra veneziana, la Tardito sta preparando un altro importante evento internazionale. Ha infatti appena completato una grande tela (2x2,20 metri) che sarà esposta in una delle chiese più prestigiose del centro Italia. Questo nuovo capitolo nella sua carriera arricchirà ulteriormente il panorama artistico del paese.

La partecipazione a questa mostra, legata al catalogo “Ai tempi della 60° Biennale di Venezia", segna un altro grande successo per la Tardito, che invita tutti gli amanti dell’arte a visitare un'esposizione definita da molti come la più grande e bella degli ultimi anni.